В Марий Эл ищут пропавшего мужчину на зеленом велосипеде

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Марий Эл начались поиски 61-летнего Александра Черемушкина из села Шулка Оршанского района. Мужчина перестал выходить на связь с родными во вторник, 30 августа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что мужчина ростом около 164 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на нем была светло-зеленая клетчатая футболка, черные штаны и черные сланцы. При себе он имел зеленый велосипед.

У Александра возможны проблемы с памятью. Кроме того, он может плохо ориентироваться на местности.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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