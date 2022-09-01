В Набережных Челнах открылась мегашкола с двумя бассейнами и пространствами для кружков

Образовательное учреждение разместилось в 69 микрорайоне. Фото: telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

1 сентября свои двери в Набережных Челнах распахнула школа №62, рассчитанная на 1,5 тысячи детей. В ней два бассейна, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья, два просторных спортивных зала, актовый зал на 780 мест, столовая на 530 мест и пространства для дополнительных занятий. В классах по три доски - меловые, интерактивные и маркерные.

В торжественном открытии учреждения приняли участие мэр города Наиль Магдеев и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

- Мы о таком в детстве даже мечтать не могли. Современные же дети смогут учиться в таких комфортных условиях, - написал после мероприятия в своем telegram-канале градоначальник.

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