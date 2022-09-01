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Происшествия1 сентября 2022 10:44

Иностранца подозревают в даче крупной взятки сотруднику таможни в Татарстане

Преступление произошло 31 августа в Международном аэропорту «Казань»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По версии следствия, мужчина хотел сокрыть свое административное правонарушение за 10 тысяч долларов США.

По версии следствия, мужчина хотел сокрыть свое административное правонарушение за 10 тысяч долларов США.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 42-летнего иностранца возбудили уголовное дело по факту дачи крупной взятки сотруднику таможни в Татарстане. Преступление произошло 31 августа в зоне таможенного контроля терминала №1 Международного аэропорта «Казань».

По версии следствия, мужчина передал замначальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 10 тысяч долларов США, чтобы тот сокрыл факт совершенного подозреваемым административного правонарушения.

- Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - говорят в Центральном МСУТ СКР.

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