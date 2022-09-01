Иностранца подозревают в даче крупной взятки сотруднику таможни в Татарстане

По версии следствия, мужчина хотел сокрыть свое административное правонарушение за 10 тысяч долларов США. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 42-летнего иностранца возбудили уголовное дело по факту дачи крупной взятки сотруднику таможни в Татарстане. Преступление произошло 31 августа в зоне таможенного контроля терминала №1 Международного аэропорта «Казань».

По версии следствия, мужчина передал замначальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 10 тысяч долларов США, чтобы тот сокрыл факт совершенного подозреваемым административного правонарушения.

- Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - говорят в Центральном МСУТ СКР.

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