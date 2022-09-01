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Общество1 сентября 2022 10:54

Власти Чувашии возместят расходы на похороны военных, погибших в ходе спецоперации на Украине

На каждого солдата выделят до 100 тысяч рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Чувашии решили выделить средства на похороны военных и росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации на Украине. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, за счет средств из резервного фонда можно будет возместить затраты на захоронение бойцов. На изготовление и установку памятников им денег выделять не будут.

Размер компенсации на одного человека будет составлять до 100 тысяч рублей.

Отметим, постановление вступит в силу с 7 сентября и будет распространятся в отношении тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы с 24 февраля текущего года.

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