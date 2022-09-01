1 сентября Минниханов и Шаймиев открыли в Нижнекамске полилингвальную школу «Адымнар»

Среди всего прочего в школе создали столовую на 430 мест. Фото: mon.tatarstan.ru

В день знаний – 1 сентября в Нижнекамске свои двери для детей открыла новая полилингвальная школа «Адымнар». В торжественной церемонии открытия нового образовательного комплекса приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- Стандарт этой школы очень высокий, соответствующий мировому уровню, - сказал Рустам Минниханов.

Отметим, что строительство этой школы началось осенью прошлого года. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 24,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1 224 ученика. В ней есть столовая на 430 мест, актовый зал на 500 мест, библиотека, гардероб, два спортзала и бассейн с двумя чашами.

Преподавание для начальных классов там будет вестись на русском и татарском языках, а изучение английского языка стартует уже с 1 класса. На переменах со учениками педагоги также будут общаться на английском и татарском языках.

Напомним, что первые полилингвальные школы «Адымнар» были открыты в 2020 году в Елабуге и Казани, потом в Набережных Челнах и Актаныше. В Нижнекамске открыта уже пятая по счету такая школа. Также в этот четверг, 1 сентября, отроют еще один комплекс «Адымнар» - в Альметьевске.

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