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Общество1 сентября 2022 8:44

Обещанный дождь и гроза не пришли, вместо этого Казань окутала дымка с гарью от лесных пожаров

Дым могло принести с Нижегородской и Ульяновской областей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Казанцы начали жаловаться на неприятный запах утром 1 сентября.

Казанцы начали жаловаться на неприятный запах утром 1 сентября.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Утром 1 сентября жители Казани начали жаловаться на плотную дымку в небе и устойчивый запах гари.

Отметим, ранее МЧС Татарстана, что дым от лесных пожаров в России пришел в соседние с республикой регионы. При этом Гидрометцентр Татарстана прогнозировал в регионе на эти дни кратковременный дождь и грозу с ильным ветром, но, правда, лишь местами. По всей видимости в Казнь осадки так и не пришли, поэтому городу окутала дымка от лесных пожаров, которая, скорее всего, пришла из Нижегородской и Ульяновской областей.

- Наблюдающееся явление квалифицируется как мгла и связано с поступлением продуктов горения лесов с сопредельных с республикой регионов. Продукты горения проникают по юго-западным траекториям предположительно с территории Ульяновской области, Чувашии и Мордовии, где отмечаются лесные пожары. В Казани превышений ПДК по углекислому газу в атмосфере не отмечается, - официально сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

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