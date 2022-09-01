В Казани около озера Средний Кабан решили построить новый подростково-молодежный центр

Особое внимание планируют уделить благоустройству территории подростково-молодежного центра. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В столице республики планируют строительство нового подростково-молодежного центра. Располагаться он будет рядом с озером Средний Кабан, впритык к улице Бутырская.

Согласно документам опубликованным в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города, под данный проект собираются выделить земельный участок площадью два гектара.

Также для начала разработают сам проект будущего подростково-молодежного центра. После займутся прокладкой инженерных коммуникаций: водоснабжением, электропроводкой, вентиляцией, телефонизацией, водоотведением. Также особое внимание планируют уделить благоустройству территории.

Кроме того, там организуют парковочные места и построят проезд к центру с Фермского шоссе.

Отметим, что общественные обсуждения по данному проекту планировки территории Исполком города назначил на 9 сентября 2022 года.

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