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Общество1 сентября 2022 8:04

Власти Казани установили норматив стоимости квадратного метра жилья для молодых семей

Речь идет о расценках на третий квартал 2022 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Норматив установлен из расчета размера платежеспособности семьи.

Норматив установлен из расчета размера платежеспособности семьи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целях исполнения постановления правительства России о гсопрограмме по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем в мэрии Казани установили норматив стоимости квадратного метра квартиры для молодых семей на третий квартал 2022 года.

Так согласно подписанному в Исполкоме города постановлению, данный норматив из расчета размера платежеспособности установлен в размере 115 859 рублей.

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