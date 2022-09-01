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Общество1 сентября 2022 9:03

В Казани на неделю перекроют движение по улице Осиновая

Там будут проводить работы по перекладке газопровода низкого давления
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Здесь будут проводится работы по перекладке газопровода низкого давления.

Здесь будут проводится работы по перекладке газопровода низкого давления.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана на неделю ограничат движение по улице Осиновая. Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города.

Так, с 3 по 9 сентября будет полностью перекрыт участок проезжей части от дома №4 до дома №8 по улице Осиновая. Здесь будут проводится работы по перекладке газопровода низкого давления.

Напомним, что ранее сообщалось об ограничении движения по улице Залесной на целый год.

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