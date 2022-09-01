В Казани на неделю перекроют движение по улице Осиновая

Здесь будут проводится работы по перекладке газопровода низкого давления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана на неделю ограничат движение по улице Осиновая. Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме города.

Так, с 3 по 9 сентября будет полностью перекрыт участок проезжей части от дома №4 до дома №8 по улице Осиновая. Здесь будут проводится работы по перекладке газопровода низкого давления.

Напомним, что ранее сообщалось об ограничении движения по улице Залесной на целый год.

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