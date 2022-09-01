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Общество1 сентября 2022 7:31

Ограничение движения по улице Губкина в Казани продлили до конца сентября

Речь идет об участке возле домов №3 и №25 корпус 2
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ранее ожидалось, что строительство сетей водоснабжения здесь завершат к концу августа.

Ранее ожидалось, что строительство сетей водоснабжения здесь завершат к концу августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения по улице Губкина в Казани продлили до 30 сентября. Там все еще ведутся работы по строительству сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

На Губкина перекрыта проезжая часть у домов №№3 и 25 к.2 в направлении улицы Космонавтов. Ранее ожидалось, что ограничение движения там снимут к концу августа.

Напомним, что ранее сообщалось о продлении ограничения движения по проспекту Камалеева до конца ноября.

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