В Казани начали разбирать ресторан «Касыйм-Шейх», в котором подрались полицейские

Причины закрытия ресторана до сих пор неизвестны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани начали разбирать ресторан «Касыйм-Шейх» на улице Марселя Салимжанова, который закрылся в начале августа. Там уже убрали каркасные домики, в которых посетили заведения могли пообедать находясь одновременно и под крышей, и на свежем воздухе.

Причины закрытия ресторана до сих пор неизвестны. «Касыйм-Шейх» принимал посетителей в Казани около пяти лет. Средний чек там составлял порядка в 700-750 рублей.

Напомним, в декабре 2020 года полицейские устроили у ресторана драку, когда отмечали профессиональный праздник.

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