Стало известно, какие новые муралы появятся в Альметьевске в ближайшее время

Фото: Антон Селезнев

Новый сезон паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» станет заключительным. Его тема - забота в разных ее проявлениях - означает метафорическую передачу всего сделанного жителям города, которые могут продолжать возделывать «сад жизни».

Забота о близких и о себе, забота о качественном диалоге с внешним миром, забота о том, что остается после нас, и о тех, кому предстоит жить дальше. Это не только мотивы нового сезона паблик-арт программы, а также те смыслы и ценности, которые команда проекта хочет оставить в городе, после его завершения.

Так, в рамках последнего сезона «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске будут созданы следующие объекты:

1. Мурал, изображающий девушку, которая смотрит на восходящее над ночным небом солнце. Сюжет является метафорой сменяемости времени и жизненных периодов — за невзгодами и трудностями всегда наступает умиротворение и гармония. Автор работы - Никита Erendaj (Пенза).

Мурал появится по адресу: проспект Строителей, 68

2. Мурал, изображающий детей, которые сажают яблоневое дерево. Сюжет вдохновлен историей города — в прошлом веке, когда село Альметьево превращалось в современный город, на центральных аллеях и улицах поселения высаживались яблоневые деревья. Жители часто вспоминают посадки саженцев плодовых деревьев, которые и по сей день окружают горожан.

Автор работы - Марат Morik (Прага, Новосибирск). Мурал появится по адресу: улица Изаила Зарипова, 39.

Фото: Антон Селезнев

3. Диптих (единая настенная роспись на двух стенах - Ред.), изображающий мальчика с картонным домиком на голове, запускающего воздушного змея. На первом фасаде изображен он сам, на другом — компания его друзей и змей, сделанный так же из картона.

Автор работы - Рустам Qbic (Казань). Образ человека с домиком вместо головы зародился у него еще во времена пандемии, когда люди были ограничены пространством собственного жилища. Работа посвящена теме заботы о внутреннем ребёнке и своём внутреннем мире.

Диптих появится по адресу: улица Рината Галеева, 23.

Фото: Антон Селезнев

4. Мурал, изображающий коробочку с «сокровищами» — вещами, которые многие собирали в детстве и, возможно, хранят по сей день. Подзорная труба, машинка, яркий шарик и другие артефакты детства складываются в единый гиперреалистический коллаж воспоминаний о прошлом. Художник - Данила Shozy (Москва) - изобразил и личные предметы, которые ему дороги и несут в себе память о значимых моментах жизни.

Мурал появится по адресу: улица Ленина, 189.

Фото: Антон Селезнев

Напомним, пятилетняя программа «Сказки о золотых яблоках» была организована командой, включающей в себя компанию «Татнефть», бюро «Новь» и Институт исследования стрит-арта (Санкт Петербург).

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