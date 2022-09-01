В Нижнекамске 90-летняя пенсионерка выпала из окна пятого этажа и погибла

Трагедия произошла 31 августа на проспекте Вахитова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 14 часов в среду, 31 августа, из окна пятого этажа дома №2 по проспекту Вахитова в Нижнекамске выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Установлено, что погибшая - 90-летняя пенсионерка, которая жила с внуком. Последнего на момент трагедии в квартире не было, сообщает «НТР 24».

Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее под окнами многоэтажки по улице Братьев Касимовых в Казани было обнаружено тело девушки. Все указывало на то, что она также упала с высоты.

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