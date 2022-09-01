Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 5:43

Кадыров потребовал пересмотреть решение суда Татарстана, касающееся «Сахих аль-Бухари»

Этот текст признан экстремистским материалом, что не устраивает главу Чеченской республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Он выразил надежду на то, что администрация Президента обратит внимание на произошедшее.

Он выразил надежду на то, что администрация Президента обратит внимание на произошедшее.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение Лаишевского суда Татарстана, согласно которому Минюст России внес сборник «Сахих аль-Бухари» (жизнеописание Пророка Мухаммада) в список экстремистских материалов. По его словам, мусульманские ученые считают этот текст вторым по значимости после Священного Корана.

- Бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе. И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания? - написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам Кадырова, если решение суда не будет пересмотрено, мусульмане перестанут чувствовать себя в России как дома. Он выразил надежду на то, что администрация Президента обратит внимание на произошедшее и решит возникшую проблему.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram