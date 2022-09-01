Кадыров потребовал пересмотреть решение суда Татарстана, касающееся «Сахих аль-Бухари»

Он выразил надежду на то, что администрация Президента обратит внимание на произошедшее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение Лаишевского суда Татарстана, согласно которому Минюст России внес сборник «Сахих аль-Бухари» (жизнеописание Пророка Мухаммада) в список экстремистских материалов. По его словам, мусульманские ученые считают этот текст вторым по значимости после Священного Корана.

- Бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе. И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания? - написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам Кадырова, если решение суда не будет пересмотрено, мусульмане перестанут чувствовать себя в России как дома. Он выразил надежду на то, что администрация Президента обратит внимание на произошедшее и решит возникшую проблему.

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