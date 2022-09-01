Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний

Минниханов также не оставил без поздравлений ветеранов сферы образования. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 1 сентября, в России отмечается День знаний. С началом нового учебного года школьников и студентов, а также педагогов и ветеранов системы образования Татарстана поздравил глава республики Рустам Минниханов.

- Барчагызга да яна уку елында унышлар телим (Желаю каждому из вас успехов в новом учебном году - Ред.), - написал руководитель региона в своем telegram-канале.

Минниханов также опубликовал ролик, в котором комната девочки-дошкольницы превращается в комнату первоклассницы. На смену игрушкам в ней приходят буквари и тетради.

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