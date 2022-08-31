В Тинчуринском театре начались репетиции спектакля «Хан кызы Турандык» в вольном переводе Карима Тинчурина

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

В Тинчуринском театре началась работа над новым спектаклем — «Хан кызы Турандык». Спектакль ставится по пьесе итальянского драматурга Карло Гоции «Турандот» в вольном переводе Карима Тинчурина.

Премьера спектакля состоится 15 сентября — в день рождения Карима Тинчурина, будет посвящена 135-летию со дня рождения драматурга. Это станет открытием нового театрального сезона.

Режиссер спектакля — Сардар Тагировский (Венгрия). Для венгерского режиссера это уже вторая работа в Тинчуринском театре. В декабре 2021 года на сцене театра Тинчурина состоялась премьера спектакля «Ядэч! Исемдэ! Трагикомедия одной казанской семьи» в постановке Тагировского.

Пьеса «Хан кызы Турандык» в вольном переводе Карима Тинчурина стала доступна для широкого круга читателей лишь в 2007 году. Пьесу к публикации подготовил известный татарский писатель и драматург Рабит Батулла. Именно ему передала архив Тинчурина вдова драматурга Захида Тинчурина.

По словам Рабита Батуллы, Карл Гоцци написал всего 10 пьес и сюжеты 3-х из них взяты из татарского фольклора. Это «Счастливые нищие», «Зобеида» и «Турандот».

- В последней пьесе Гоцци так и пишет: «Адельма — принцесса Татарская, Калаф — принц ногайских татар, сын Тимура, Калаф, Адельма и Тимур одеты по-татарски». Где черпал вдохновение итальянский писатель, живший в XVIII веке, откуда он узнал про татар? Это предмет отдельного изучения, - говорит Рабит Батулла.

При этом писатель напоминает, что известный татарский фольклорист Наки Исанбет говорил об этом так: «У татар есть сказка «Патша кызы Турандык». Возможно, Гоцци опирался на нее».

У самого Наки Исанбета в книге «Народные татарские загадки» есть сказка-загадка «Сарвиназ», где дочь хана Сарвиназ, также как и Турандот, испытывает принцев, которые пришли просить ее руки, загадками. В книге Наджипа Наккаша «Мэжэгыл хикэят», посвященной средневековой прозе, есть произведение «Халэф белән Кытай падишасы кызы арасындагы берничэ мэсьэлэлэр». Там дочь китайского хана задает загадки Халяфу, который, оказавшись весьма находчивым, отвечает на все ее вопросы. Автором этой сказки является Мухаммад Рахим Рафик Казани, долгое время живший среди барабинских татар.

Рабит Батулла уверен, что Карим Тинчурин знал об этом и поэтому перевел пьесу Гоцци на татарский язык по-своему.

Впервые пьеса «Хан кызы Турандык» в переводе Карима Тинчурина была поставлена в 1918 году. Тогда роль Халяфа — принца, который пытается завоевать сердце Турандот, сыграл сам Карим Тинчурин. Второй раз спектакль «Хан кызы Турандык» в переводе Тинчурина был поставлен на сцене театра кукол «Экият» под названием «Хан кызы» в 1980 году.

«Турандот» — сказочная пьеса (фьяба) итальянского драматурга Карло Гоцци, впервые поставленная в театре Сан-Самуэле в Венеции в 1762 году. Ее действие происходит на условном Востоке, но при этом в числе действующих лиц — персонажи итальянской комедии дель арте: Панталоне, Труффальдино, Тарталья и Бригелла (у Тинчурина — Акбулат, Накамура, Бэрэкалла и Туруфутдин).

Карло Гоцци — итальянский писатель и драматург, автор сказочных пьес (фьяб), использующих фольклорные элементы сюжета и принципы комедии дель арте в выборе персонажей-масок.

Премьера спектакля состоится 15, 16 и 30 сентября 2022 года.

«Хан кызы Турандык»

Режиссер-постановщик — Сардар Тагировский (Венгрия). Художник — Анна Мария Купаж (Венгрия). Композитор — Бакк-Давид Ласло (Венгрия). Хореограф — Марсель Нуриев.

В ролях: Турандык (Турандот) — Аделя Хасанова, Халяф (Калаф) — Алмаз Муллаянов, Алтын хан (Альтоум) — Зуфар Харисов, Гаделмаляк (Адельма) — Альбина Гашигуллина, Салима (Зелима) — Диляра Фаттахова, Гулькай (Скирина) — Сакина Минханова, Барак (Барах) — Рамиль Минханов, Тимер (Тимур) — Илгизар Хасанов, Исмагил (Измаил) — Салим Мифтахов, Акбулат (Панталоне) — Рустам Гайзуллин, Накамура (Тарталья) — Ильфак Хафизов, Баракалла (Бригелла) — Зульфат Закиров, Туруфутдин (Труффальдино) — Артем Пискунов, Хор — Венера Низамова.