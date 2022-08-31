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Общество31 августа 2022 16:15

В Рыбно-Слободском районе Татарстане выявили очаг африканской чумы свиней

Новый случай заболевания произошел в селе Масловка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Введен ряд ограничений, в том числе и запрет на убой свиней.

Введен ряд ограничений, в том числе и запрет на убой свиней.

Фото: Игорь Зарембо

В доме №39 на улице Пролетарская села Масловка Рыбно-Слободском района зафиксирован новый очаг африканской чумы свиней. В связи с этим там указом главы Татарстана Рустама Минниханова был введен карантин.

Так, очаг инфекции могут теперь посещать только определенные специалисты и люди проживающие там. Также там запрещено забивать свиней, перемещать их, вывозить оттуда продукции животноводства и растениеводства, в том числе корма. Под запретом и въезд транспорта в очаг африканской чумы свиней.

Кроме того, установлена и угрожаемая зона по распространению инфекции – в радиусе пяти километров от очага. В нее попали само село Масловка и село Русский Ошняк. Оттуда запретили вывозить свиней, мяса животных, его заготовка, заготовка кормов, а также охотится, если только это не будет направлено на регуляцию численности животных.

В свою очередь из-за выявления случая заражения африканской чумой свиней в зону наблюдения, кроме Рыбно-Слободского района, были включены Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, , Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.

Там ввели ограничение на ввоз и вывоз свиней, их продажу в любом виде, а также выгул. Запретили там и забивать свиней, если только это не делает специализированная организация. Запрещена и охота на диких кабанов, исключение – регуляция их численности.

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