Минниханов подписал указ о выплатах семьям сотрудников ФСБ из Татарстана, которые погибли на границе с Украиной

Подписанный главой Татарстана документ уже вступил в силу. Фото: president.tatar.ru

В эту среду, 31 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал документ, согласно которому положены выплаты семьям погибших сотрудников органов федеральной службы безопасности из республики при выполнении своих непосредственных обязанностей по охране государственной границы России на территориях, которые примыкают к зоне проведения спецоперации в ДНР, ЛНР и Украине.

Речь идет о выплате в размере двух миллионов рублей. Подписанный Рустамом Миннихановым документ уже вступил в силу.

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