Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 15:54

Минниханов подписал указ о выплатах семьям сотрудников ФСБ из Татарстана, которые погибли на границе с Украиной

Речь идет о территории, которые расположены в непосредственной близости от зоны проведения спецоперации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Подписанный главой Татарстана документ уже вступил в силу. Фото: president.tatar.ru

Подписанный главой Татарстана документ уже вступил в силу. Фото: president.tatar.ru

В эту среду, 31 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал документ, согласно которому положены выплаты семьям погибших сотрудников органов федеральной службы безопасности из республики при выполнении своих непосредственных обязанностей по охране государственной границы России на территориях, которые примыкают к зоне проведения спецоперации в ДНР, ЛНР и Украине.

Речь идет о выплате в размере двух миллионов рублей. Подписанный Рустамом Миннихановым документ уже вступил в силу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram