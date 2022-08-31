В Кукморском районе на детской площадке, где бродячая собака покусала детей, выявили очаг бешенства

Карантинные меры там будут действовать минимум в течение двух месяцев.

В поселке Жилой Рудник Кукморского районе детская площадка на улице Строительной стала очагом бешенства. Отметим, что именно там в августе на детей напала бродячая собака. Она вцепилась клыками в лицо пятилетней девочки и покусала за руки двух 11-летних мальчиков. По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело.

А после выявления бешенства там еще и ввели карантин. Так, согласно указу главы Татарстана Рустама Минниханова в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных бешенством и восприимчивых к нему животных, ввозить или вывозить их, если они только не были привиты от этой инфекции минимум за 179 дней до выявления первого случая, также под запретом перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их туш. Ограничен в зону очага и вход посторонних лиц, за исключением определенных специалистов.

Неблагополучной зоной, в свою очередь, признана территория в радиусе километра от очага выявленной инфекции. Там сейчас запрещено проводить ярмарки, выставки, да и вообще любые мероприятия с участием животных восприимчивых к бешенству, а также их вывоз. Кроме того, нельзя в неблагополучной зоне ловить диких животных, восприимчивых к бешенству, для отправки их в зоопарк.

О всех этих ограничениях можно будет позабыть по истечении 60 дней с момента смерти последнего зараженного бешенством животного или уничтожения его туши.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram