В Казани хоккейный клуб "Ак Барс" отремонтирует пять открытых ледовых площадок

Ожидается, что их починят еще до наступления зимы. Фото: ak-bars.ru

В столице Татарстана игроки команды "Ак Барс" вручили администрации города сертификат на ремонт и восстановление пяти хоккейных коробок. Все они находятся в Советском, Приволжском, Московском, Кировском и Авиастроительном районах.

Ожидается, что все работы по ремонту будут завершены уже этой осенью.

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