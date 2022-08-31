В Казани на улице Братьев Касимовых под окнами дома нашли тело девушки

На месте происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть девушки. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В ночь на 31 августа в Казани под окнами одного из домов на улице Братьев Касимовых прохожие обнаружили тело девушки. На нем были характерные следы, которые указывали на падение с высоты.

Как полагают источники «Казанского репортера», девушку могли выбросить из окна, по факту обнаружения ее тела правоохранители проводят проверку.

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