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Происшествия31 августа 2022 14:39

В Татарстане из социального приюта сбежали трое мальчиков

Сейчас их ищут, в том числе, и полиция
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Всех кто либо видел сбежавших или знает о их местонахождении, просьба позвонить в полицию.

Всех кто либо видел сбежавших или знает о их местонахождении, просьба позвонить в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дрожжановском районе Татарстана сейчас подняли на ноги всех кого могли. Из местного социального приюта сбежали дети – трое мальчиков в возрасте 17, 15 и 12 лет. По некоторой информации, ребят в приют привезли из Альметьевского и Кукморского районов республики.

Сколько в итоге они пробыли в этом социальном учреждении и что могло детей на побег, пока не сообщается. Единственное, что известно и должно помочь в их поисках, так это приметы: рост не выше 165 сантиметров, худощавые. Всех, кто располагает информации о их местонахождении просят позвонить в полицию, которая также разыскивает сбежавших мальчиков.

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