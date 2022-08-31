В Набережных Челнах простились с экс-гендиректором «Камгэсэнергостроя» Александром Евдокимовым

Свои соболезнования выразил мэр города Наиль Магдеев. Фото: nabchelny.ru

На днях стало известно о смерти в Набережных Челнах 72-летнего экс-гендиректора «Камгэсэнергостроя» Александра Евдокимова. Он скончался после продолжительной болезни.

В эту среду, 31 августа, в ДК «Энергетик» татарстанского автограда прошла гражданская панихида по нему. В связи со смертью Александра Евдокимова среди прочих свои соболезнования его родным и близким отправили зам председателя правительства России Марат Хуснуллин и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Пришел проститься с почетным гражданином Набережных Челнов и мэр города Наиль Магдеев.

- Город скорбит о его потере. Александр Сергеевич прошел яркий, непростой жизненный путь. Он выбрал самую гуманную профессию – профессию строителя. Он прошел все профессиональные ступени в этой отрасли, - сказал градоначальник.

Отметим, Александр Евдокимов начинал работать мастером в СМУ-4 управления строительства «Автозаводстрой» ПО «Камгэсэнергострой», с 2002 по 2003 года был первым замом гендиректора ООО «Севзапатомэнергострой» в Тверской области. После вернулся в Набережные Челны и продолжил работать в ПО «Камгэсэнергострой» в качестве гендиректора, а после – советника гендиректора и председателя совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой».

Имел звания: заслуженный работник единой энергетической системы России, почетный строитель России, Заслуженный строитель Татарстана и Заслуженный строитель Удмуртии.

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