В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Причина этого в проведении работ по подключению водопровода к зданию по улице Поперечно-Базарная. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 2 сентября, в ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с подключением водопровода к зданию по улице Поперечно-Базарная, сообщает мэрия города.

Так, с 9:00 2 сентября до 6:00 3 сентября воды не будет в домах по следующим адресам: 1 Мая, 1; Гладилова, 56; Краснококшайская, 81/1, 81/10 и 83; Лукницкого, 2; Поперечно-Базарная, 1 и 10/81; Слободская, 17, 19, 23, 24, 38 и 42.

Автоцистерны будут установлены согласно поступающим заявкам. Обратиться по этому поводу можно будет по номеру: +7(843)231-62-60.

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