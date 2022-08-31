По словам Николаева, со смертью Горбачева закончилась целая эпоха. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что со смертью единственного Президента СССР Михаила Горбачева закончилась целая эпоха. По его словам, несмотря ни на что, Горбачев был «человеком и эпохальным, и значимым, и любящим свою страну».

- Горбачев определенным образом завершил один из этапов жизни страны. После этого начался совершенно иной, новый этап. Этот этап был очень неоднозначным, связанным с большим количеством изменений <…> Надо признать, что он делал все, что мог, исходя из сложившихся обстоятельств в то очень сложное время, - отметил Николаев.

Глава Чувашии выразил слова соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. В последние годы политик серьезно болел.

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