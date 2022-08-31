1 сентября в регионе ожидается переменная облачность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осень в Татарстане начнется с осадков, грозы и ветра порывами до 20 м/с. Ночью на 1 сентября синоптики обещают от +14 до +19 градусов, а днем – от +22 до +27, в восточных районах до +30.

В пятницу, 2 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами вновь ожидаются дожди с ветром до 18 м/с. А вот что касается температуры воздуха, то станет прохладнее: ночью будет максимум +15, днем – не более +22 градусов, говорят в местном Гидрометцентре.

Еще холоднее станет 3 сентября. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3 до +8 градусов, днем – от +14 до +19. Осадков не ожидается.

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