В Казани экс-начальника ОП «Горки», который требовал миллион рублей с восточного кафе, приговорили к 8 годам колонии

Сначала полицейский признал свою вину, но в ходе суда все начал отрицать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

45-летнего уже бывшего начальника отдела полиции «Горки», а также его 53-летнего знакомого в Казани суд признал виновными в превышении должностных полномочий, покушении на получение взятки и посредничестве во взяточничестве.

- Так, экс-полицейский был приговорен к 8 годам колонии общего режима. Туда же должен быть отправлен и его сообщник, которому присудили 3 года реального лишения свободы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

На суде было доказано, что в 2017 году тогда еще действующий начальник ОП «Горки» организовал от ведомства обыск, а затем и незаконное изъятие алкоголя, вещей и бухгалтерских документов из местного кафе восточной кухни.

После этого полицейский начальник через посредника – того самого знакомого, потребовал от владельца заведения один миллион рублей. За эти деньги он предлагал прекратить в будущем возможные проверки кафе. На руки купюры брать не хотел, а потому передал номера банковских карт для перевода указанной суммы. Но владелец точки общепита вместо этого сообщили обо всем коллегам начальника отдела полиции, и того задержали сотрудники ФСБ.

Сначала полицейский признал свою вину, но в ходе суда все начал отрицать, что устраивал проверку в кафе ради взятки.

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