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Общество31 августа 2022 13:37

Начальные классы всех школ Нижнекамска будут обучаться по пятидневке

В местном Управлении образования считают, что это никак не скажется на успеваемости детей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В 2021 году пятидневка эксперимента ради была введена для младшеклассников 17 школ города.

В 2021 году пятидневка эксперимента ради была введена для младшеклассников 17 школ города.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в новом учебном году 2022/2023 начальные классы всех школ Нижнекамска будут обучаться по пятидневке – с понедельника и пятницу. Об этом официально заявил начальник Управления образования района Айдар Гарифуллин.

Напомним, в 2021 году пятидневка была введена для младшеклассников 17 школ города. Ребята от этого не стали хуже усваивать материал. Подобную систему обучения также оценили родители, у которых появилась возможность проводить с детьми все выходные.

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