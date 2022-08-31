В 2021 году пятидневка эксперимента ради была введена для младшеклассников 17 школ города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, что в новом учебном году 2022/2023 начальные классы всех школ Нижнекамска будут обучаться по пятидневке – с понедельника и пятницу. Об этом официально заявил начальник Управления образования района Айдар Гарифуллин.

Напомним, в 2021 году пятидневка была введена для младшеклассников 17 школ города. Ребята от этого не стали хуже усваивать материал. Подобную систему обучения также оценили родители, у которых появилась возможность проводить с детьми все выходные.

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