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Общество31 августа 2022 12:21

В Татарстане мост через Волгу на трассе М-7 оборудовали подсветкой

Работа была завершена на год раньше срока
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Протяженность данного моста более одного километра. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Протяженность данного моста более одного километра. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На пролетном строении и опорах моста через реку Волга на 777 километре трассы М-7 в Татарстане установили 1 440 светодиодных светильников. Работа была завершена на год раньше запланированного.

- Данное решение – заметный вклад в развитие круизного туризма в поволжских регионах России, - отмечают в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Утверждается, что установленные на одном из самых длинных мостов республики (более одного километра) светильники были подобраны с учетом динамических и вибрационных нагрузок, а также погодных условий.

Кроме того, благодаря автоматизированной системе управления за исправностью всего освещения моста можно следить не только при помощи пульта диспетчера, но и мобильного телефона.

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