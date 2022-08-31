В Нижнекамском районе создадут новый огромный индустриальный парк «Этилен 600»

Промышленно-производственную деятельность на территории объекта будут вести «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга». Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стало известно, что в Нижнекамском районе планируют создать новый индустриальный парк «Этилен 600» площадью около двух тысяч гектар. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 триллиона рублей.

Промышленно-производственную деятельность на территории парка будут вести ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) и ОЭЗ «Алабуга».

- Это решение создает уникальное окно возможностей для производителей товаров, востребованных в медицине, строительстве, ЖКХ и других отраслях, сырьем для которых может стать нефтегазохимическая продукция предприятия СИБУРа в Нижнекамске, - говорят в пресс-службе компании.

По словам гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Игоря Климова, «Алабуга» имеет серьезный опыт создания инфраструктуры мирового уровня, а они помогут его раскрыть.

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