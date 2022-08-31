Казанца подозревают в организации незаконного канала поставок в Татарстан спиртного

Во время задержания полицейские обнаружили 596 десятилитровых канистр с жидкостью, содержащей этанол. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские Татарстана совместно с федеральными коллегами остановили нелегальный канал поставок в республику спиртного. Подозреваемый в его организации – 65-летний казанец – был задержан на улице в момент разгрузки очередной партии товара. На месте было обнаружено 596 десятилитровых канистр с жидкостью, содержащей этанол.

Подозреваемый уверял, что это – дезинфицирующее средство для ветеринаров. Однако соответствующих добавок в жидкости не оказалось. Лицензии же на хранение, перевозку и реализацию спирта и алкоголя у мужчины нет.

- В дальнейшем в офисах, производственных и складских помещениях изготовителя данной продукции в Самарской области были проведены обыски. Обнаружено оборудование для смешивания и розлива жидкостей, полиэтиленовые и стеклянные емкости различного объема. Кроме того, из незаконного оборота изъято около 120 тонн спиртосодержащей продукции, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении казанца возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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