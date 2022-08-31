В Казани вандалы вломились в храм-памятник павшим воинам, пришлось заварить дверь

Данный объект культурного наследия федерального значения расположен на территории Адмиралтейской слободы города. Фото: okn.tatarstan.ru

В Адмиралтейской слободе столицы Татарстана неизвестные вандалы проломили забор и ворвались в храм «Памятник павшим воинам 1822 г». При этом, они, видимо, не смогли сорвать замок на входе в главное помещение объекта, поэтому вскрыли дверь, ведущую в боковое помещение одной из бывших келий.

- Вместе с представителями Казанской епархией Русской православной церкви были приняты соответствующие меры. Так, дверь в келью была заварена, а также восстановлено ограждения по периметру объекта. Несанкционированный доступ перекрыт, - сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Напомним, что это уже не первый раз, когда вандалы проникают в этот храм. Так, в августе 2021 года по сообщениям горожан в соцсетях о посторонних на объекте была проведена проверка. Ее итогом, по заявлениям Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, стала починка двери, замка, установка сигнализации на все входные группы и заключение договора с частным охранным предприятием.

Отметим, что объект «Памятник павшим воинам, 1822 г., архитектор Н.Ф. Алферов» является объектом культурного наследия федерального значения. Имеется согласованный проект его реставрации. Сейчас Татарстан вместе с федеральными ведомствами прорабатывают вопрос о выделении денег на запланированные работы в храме.

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