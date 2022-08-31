В Елабуге подросток выпал из окна 9 этажа и чудом остался жив

Подросток получил тяжелые травмы: множественные переломы, ушибы внутренних органов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, что в июле в Елабуге 14-летний подросток выпал из окна на девятом этаже. Сообщение об этом поступило в «скорую» посреди ночи. Прибыв на место, фельдшеры Надежда Долгова и Елена Степанова провели обезболивание, инфузионную терапию и ингаляцию кислородом. После этого медики с помощью щита транспортировали парня в центральную районную больницу.

Школьник получил тяжелые травмы: множественные переломы и ушибы внутренних органов. Кроме того, он потерял много крови, говорят в медучреждении.

- Были задействованы все возможные ресурсы для оказания высококвалифицированной помощи, работала целая бригада профессионалов. В кратчайшее время проведены диагностические исследования, поставлен диагноз. Подростка срочно прооперировали, - замечает заместитель главврача ЦРБ Гульнара Султанова.

И вот наконец в конце августа мальчика перевели из реанимации в отделение реабилитации ДРКБ Татарстана.

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