Автоинспекторы Татарстана спасли девочку, у которой случился приступ с потерей сознания

Малышке стало плохо на 857 километре автодороги Москва – Уфа. Фото: МВД по Татарстану

Автоинспекторы Рамис Загидуллин и Салават Ахметвалиев несли службу на 857 километре автодороги Москва – Уфа, когда к ним за помощью обратился один из водителей. Мужчина рассказал, что в пути у его дочери произошел приступ с потерей сознания. Родители пытались вызвать «скорую», но не могли объяснить, где именно находятся.

Полицейские сами связались с медиками, после чего посадили ребенка с матерью в свой автомобиль и поехали навстречу «скорой».

- Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции девочка была передана медикам. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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