Жители Казани смогут одними из первых увидеть спортивную драму о регбистах «Начать сначала»

Фото: кадр из фильма

8 сентября в прокат выйдет спортивная драма «Начать сначала» - лента о главном тренере сборной России по регби, который возвращается в родной город и проходить свой путь к лаврам заново. Жители Казани смогут увидеть фильм за два дня до премьеры на закрытом показе, который состоится 6 числа в кинотеатре «Синема 5» в ТРК «Парк Хаус».

Отметим, что в фильме «Начать с начала» сыграли такие любимые российскими зрителями актеры, как Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова и Владимир Стеклов. Кроме того, в проекте приняли участие спортсмены краснодарского регби-клуба «Красный яр».

На своей странице в ВКонтакте «Комсомольская правда – Казань» разыгрывает парный билет на предпоказ фильма «Начать сначала». Итоги конкурса будут подведены 5 сентября в 14:00.

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