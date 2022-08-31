В Звенигово пенсионерка сбила ребенка, который выбежал прямо под колеса ее авто

С места происшествия школьник был госпитализирован. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 19:00 во вторник, 30 августа, у дома №7 по улице Ленина в Звенигово автомобиль «ВАЗ-2107» наехал на девятилетнего мальчика. По предварительным данным, школьник неожиданно выбежал на проезжую часть прямо под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Известно, что за рулем «ВАЗа» находилась 74-летняя пенсионерка.

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