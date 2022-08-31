У жителя Чувашии родственники во второй раз угнали автомобиль

История произошла в поселке Орел Ибресинского района. Фото: Александр ГЛУЗ

У жителя поселка Орел Ибресинского района уже дважды угоняли машину Opel Agila. Причем оба раза – родственники. Последнее преступление произошло в начале июля. Автомобиль тогда был обнаружен полицейскими в Ибресях.

Злоумышленником оказался 52-летний сосед автовладельца, который приходится ему родственником. Установлено, что он, будучи пьяным, зашел в гараж, обнаружил ключи от иномарки и решил прокатиться на ней.

Суд признал мужчину виновным в «Неправомерном завладение автомобилем без цели хищения». Его приговорили к ограничению свободы сроком на год, сообщает прокуратура Чувашии.

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