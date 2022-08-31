Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 августа 2022 10:21

Коронавирус подтвердился еще у 317 жителей Татарстана

В то же время госпитализированы были 53 зараженных местных жителя
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет населения региона к вирусу сейчас составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет населения региона к вирусу сейчас составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 317 новых случаев COVID-19, госпитализировали 53 зараженных и выписали 37 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 31 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 157 489 жителей республики, 150 915 из которых выздоровели, а 2 001 – скончался. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram