Коронавирус подтвердился еще у 317 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет населения региона к вирусу сейчас составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 317 новых случаев COVID-19, госпитализировали 53 зараженных и выписали 37 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 31 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 157 489 жителей республики, 150 915 из которых выздоровели, а 2 001 – скончался. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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