За переход в «Рубин» Безрукова «Нефтехимик» получит 25 миллионов рублей

20-летний хавбек призван в "Рубине" занять роль «лимитчика». Фото: fcnh.ru

Футболист нижнекамского «Нефтехимика» Руслан Безруков переезжает в столицу Татарстана, где начнет играть за «Рубин». Контракт с ним рассчитан на четыре года. При этом, как сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации, за этот трансфер «Нефтехимик» получит от казанского клуба 25 миллионов рублей.

Также, по информации источника, Безруков брался в «Рубин» именно под основной состав команды. По руководством Леонида Слуцкого 20-летний хавбек призван занять роль «лимитчика» (обязательное нахождение на поле игрока до 21 года – Ред.).

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