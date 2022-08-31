В Казани пенсионер вытолкнул в окно парня, который забрался к нему в квартиру

Выпавший в итоге выжил. Его передали сотрудникам полиции. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В квартире одного из домов на улице Чехова 70-летний пенсионер занимался своими делами на кухне, когда услышал шум в комнате. Он зашел туда и увидел на подоконнике незнакомого парня, который, по всей видимости, был пьян. Пенсионер не растерялся и вытолкнул незваного гостя в окно, которое, видимо из-за жары, было открытым.

Молодой человек вылетел наружу и упал на землю. Благо квартира, в которую он залез без приглашения, находится на первом этаже, так что обошлось без тяжелых последствий. Парень вскочил и попытался спрятаться в подъезде.

Но эти «прятки» он проиграл. Пенсионер вызвал сотрудников Росгвардии. Они то и нашли молодого человека. Его задержали и передали сотрудникам полиции. Залезшим в квартиру оказался 20-летний житель Кукморского района Татарстана, который ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища.

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