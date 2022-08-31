В лесах Татарстана появилось два новых вида животных

Новыми обитателями лесов Татарстана стали марал и пятнистый олень. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В лесах республики всего обитает 81 вид животных. И совсем недавно этот список пополнили два новых для региона обитателя, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков.

Так, появились марал и пятнистый олень. Марал - это крупное парнокопытное животное из семейства оленевых. Вес взрослой особи доходит до 400 килограммов, длина тела свыше 2,5 метров, а высота в среднем 1,7 метра.

Пятнистый олень - один из немногих видов оленей, который не теряет своих пятен по достижении зрелости. Держатся обычно в небольших стадах, в которых один самец и до пяти самок с детенышами.

Отметим, что из общего количества животных, проживающих на территории лесов республики, из них 6 видов - копытные, 23 вида - пушные, остальные - птицы. За год их количество возросло. Так, лосей стало больше на 13%, а косуль - на 25%, рассказал Федор Батков.

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