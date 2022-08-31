Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе

Банк ВТБ запустил подкаст «Культурная страна», посвященный наиболее ярким культурным событиям.

В новом проекте события в сфере культуры рассматриваются не только с искусствоведческой точки зрения, но и как бизнес-проекты: участники обсуждают их финансовую и технологическую составляющую, затрагивают вопросы социальной ответственности.

Ведущими подкаста стали представители банка ВТБ: Дарья Филиппова (управляющий директор Управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга), Наталья Бирюкова (руководитель дирекции «Семейный финансовый офис» Private Banking) и Елизавета Лернер (управляющий директор Департамента цифрового бизнеса).

Первый выпуск подкаста с участием директора ГМИИ имени Пушкина Мариной Лошак уже доступен по ссылке. Он посвящен выставке «Коллекция Морозовых. Брат Иван», проходящей сейчас в Пушкинском музее при поддержке банка ВТБ.