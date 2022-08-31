В Чувашии мужчина за рулем мотоцикла без шлема и прав попал в смертельное ДТП

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Вечером 30 августа на пятом километре автодороги «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск», у деревни Шинерпоси в Чебоксарском районе, столкнулись автомобиль «Лада» и мотоцикл «Альфа». По предварительным данным, водитель легковушки решил развернуться, но не убедился в безопасности такого маневра. У байка, который ехал по встречке, в свою очередь, отсутствовали внешние световые приборы.

В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, от которых скончался на месте. Водительского удостоверения у него не было, равно как и шлема на голове.

- В течение года водитель «Лады» пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, - отмечают в МВД по Чувашии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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