В Казани в тестовом режиме открыли для движения участок БКК

На участке Большого казанского кольца заменили асфальт, обустроили тротуар, установили дорожные знаки, светофоры и дорожные ограждения.Фото: Марат Мугинов

В среду, 31 августа, в Казани в тестовом режиме частично открыли движение по Большому казанскому кольцу (БКК). Речь идет об участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Протяженность открытого участка составляет 1,7 километра. По нему водители могут напрямую проехать с проспекта Победы до речного вокзала.

В связи с завершением дорожных работ автобус №31 начал курсировать по прежнему маршруту.

Напомним, работы на участке БКК организовали по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в конце 2021 года. За это время рабочие полностью заменили асфальт, обустроили тротуар, установили дорожные знаки, светофоры и дорожные ограждения, а также переустроили ливневки.

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Тем не менее все работы там идут по графику, в них ежедневно задействованы 62 человека и 44 единицы спецтехники (подробнее)

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