Пожарные эвакуировали из горящего общежития в Казани 20 человек, в том числе инвалида

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером во вторник, 30 августа, на улице Беломорская в Казани загорелось здание общежития. Прибывшие на место пожарные эвакуировали в безопасное место 20 человек, в том числе инвалида. Среди тех, кто вышел на улицу самостоятельно, были двое детей, одному из которых после стало плохо. Мальчика передали медикам.

Огонь вспыхнул в комнате 27-летнего мужчины, который на тот момент отсутствовал, сообщает «Татарстан-24».

Подробности произошедшего устанавливаются.

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