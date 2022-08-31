В Набережных Челнах иномарка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу на «красный»

Наезд случился около 22:20. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 22:20 во вторник, 30 августа, у дома №25 по проспекту Мусы Джалиля в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai там на скорости сбил 46-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

От полученных травм пешеход скончался спустя полчаса в машине «скорой помощи».

Подробности произошедшего уточняются.

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