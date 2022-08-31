30 августа казанское метро перевезло 155,7 тысячи пассажиров и поставило новый рекорд

В праздничный день в подземке работали дополнительные поезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 августа, в День города и республики, казанский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров – 155 685 тысяч. В 2021 году эта цифра составляла 130 790, в 2020 – 101 467, а в 2019 – 126 848, говорят в МУП «Метроэлектротранс».

Во избежание давки, пассажиров в метро пускали небольшими группами. Для того, чтобы люди обслуживались без перебоев, в подземке работали дополнительные поезда. Для контроля правопорядка на станциях дежурили полицейские.

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