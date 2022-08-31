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Общество31 августа 2022 6:29

В Казани пропал пенсионер, который нуждается в медицинской помощи

Валерий Рыжов ушел из дома 27 августа, но до сих пор не вернулся обратно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 65-летнего Валерия Рыжова, который ушел из дома в субботу, 27 августа, но до сих пор не вернулся обратно. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Валерий Евгеньевич ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и темно-карие глаза. На момент пропажи он был одет в синюю футболку, черные спортивные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

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