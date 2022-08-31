В Набережных Челнах наградили семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

Церемония прошла на главной сцене Майдана. Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

30 августа в День города и республики в Набережных Челнах вручили государственные награды. Торжественная церемония прошла на главной сцене Майдана. В ней принял участие мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Среди прочих награды получили семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Так, орден мужества, которым посмертно был награжден Ильдар Садриев, передали его отцу. Медали за отвагу вручили вдовам Василия Маковеева и Наиля Халиуллина.

Также в ходе церемонии были вручены награды горожанам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие региона: Наталие Кропотовой, Жанне Халиуллиной и Эдуарду Юнусову.

Заслуженным работником сферы обслуживания населения Татарстана в этот день стала парикмахер Лариса Борисова, а Заслуженными работниками физической культуры республики - замдиректора спортивной школы единоборств олимпийского резерва «Кэмпо» Зульфия Красноперова и руководитель физического воспитания местного технологического техникума Денис Федоров. Заслуженным работником транспорта региона стал гендиректор «Инвестпромдорстрой-НЧ» Михаил Левашов, а Заслуженным энергетиком Татарстана – Ахат Галаутдинов.

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