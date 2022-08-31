В самолете Москва-Екатеринбург сработала сигнализация, борт экстренно сел в Казани

Сулно временно выведено из расписания. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером во вторник, 30 августа, в аэропорту Казани экстренно сел самолет Airbus, летевший из Москвы в Екатеринбург. Он подал сигнал тревоги еще на территории Марий Эл, так как на борту сработала сигнализация перепада давления, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию, которой принадлежит судно.

Пострадавших нет. Самолет выведен из расписания до окончания расследования обстоятельств произошедшего.

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